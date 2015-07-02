У Росії через брак коштів вперше буде урізано бюджет охорони здоров'я

Напередодні наради з соціальних питань у бюджеті на 2016-2018 роки прем'єр-міністр Дмитро Медведєв визнав, що принципи індексації соцвиплат наступних років передбачається змінити. Втім, більш важливою темою наради 2 липня може стати не індексація пенсій по інфляції (її будуть обговорювати окремо), а бюджет охорони здоров'я, пише "Комерсант".

З великою ймовірністю державі з 2016 року доведеться не тільки коректувати систему пенсійних виплат, але і вперше піти на формальне скорочення обсягу держгарантій в системі обов'язкового медичного страхування.

Соціальні виплати в 2016-2018 роках будуть проіндексовані з урахуванням можливостей бюджету — таку заяву зробив прем'єр-міністр Дмитро Медведєв на зустрічі з представниками партії "Єдина Росія". "Є цілий ряд дуже чутливих тем, включаючи тему індексації соціальних виплат у період з 2016 по 2018 рік, і ось нам теж потрібно дуже уважно поставитися до цього питання, виходячи з наших фінансових можливостей",— зазначив глава уряду. Крім цього на засіданні експертної ради при уряді учора ж прем'єр-міністр заявив: у пенсійне законодавство будуть вноситися зміни, пов'язані зі старінням населення.

Читайте такожМінфін Росії хоче зекономити на пенсіонерах 2,6 трильйона рублівТаким чином, де-факто прем'єр-міністр повідомив рішення з самого складного питання бюджетних проектировок 2016-2018 років. Підхід до індексації соцвиплат і пенсій — за цільовим або за фактичним показником інфляції — і становить основне розходження між двома варіантами проектировок, які Мінфін представляв уряду минулого тижня, як базовий варіант у результаті був затверджений підхід, що передбачає збільшення пенсій в 2016 році на 5,5%. Віце-прем'єр з соціальних питань Ольга Голодець, втім, тоді заявила, що буде відстоювати індексацію виплат у повному обсязі в ході подальших "галузевих" нарад. Зміни в пенсійне законодавство потрібні лише в разі, якщо принцип індексації інфляції, передбачений законом, скасовують.

Базовий для майбутніх бюджетних проектировок документ — "Основні напрями бюджетної політики на 2016-2018 роки" - передбачає для сфер охорони здоров'я, освіти і соціального забезпечення суттєві скорочення.

На думку Мінфіну, одним з основних способів збільшення бюджетної економії при наданні безкоштовної медичної допомоги повинні стати уточнення і конкретизація списку її видів. Також пропонується продовжити оптимізацію медперсоналу, "враховуючи значну вагу витрат на заробітну плату у загальному обсязі видатків на охорону здоров'я".

Крім того, Мінфін продовжує наполягати на остаточному переході на фінансування всіх видів високотехнологічної медичної допомоги із страхових внесків у Фонд обов'язкового медичного страхування.

Нарешті, в частині забезпечення збалансованості бюджету Пенсійного фонду Мінфін пропонує у тому числі розглянути можливість поступового підвищення пенсійного віку до 63 років для чоловіків і жінок по шість місяців на рік" — втім, не роблячи пропозицій про час старту і умови підвищення.