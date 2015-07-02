Іран добився повернення в країну 13 тонн золота з ПАР, незважаючи на санкції

Іранському уряду через місяць "тяжкої роботи" вдалося повернути в країну 13 тонн золота, які були придбані в Південно-Африканській Республіці і протягом двох років не могли бути передані Тегерану через санкції, передає ПРАЙМ з посиланням на агентство Fars.

"13 тонн золота, які раніше були придбані і депоновані в Південній Африці протягом двох років і не могли бути передані Ірану через санкції, були доставлені в Центральний банк вчора ввечері", - заявив 1 липня глава Центробанку країни Валіолла Сеіф.

Читайте такожЗМІ опублікували угоди компаній Пінчука на постачання санкційних товарів в ІранЗа словами Сеіфа, повернення золота стало результатом роботи іранських переговірників у Відні.

Зняття санкцій з Ірану та отримання країною доступу до своїх фінансових ресурсів і золота за кордоном є одним з основних цілей переговорів у Відні. "Шістка" міжнародних посередників (Велика Британія, Німеччина, Китай, Франція, Росія та США) за участю ЄС і Ірану працюють над підсумковою угодою щодо ядерної програми. Згідно з досягнутими раніше домовленостями, підсумковий документ повинен був бути підготовлений до 30 червня, однак на черговому раунді переговорів у Відні сторони вирішили продовжити роботу над ним до 7 липня.