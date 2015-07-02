Білорусь на тлі стиснення ринку Росії має намір змінити географію експорту

Білорусь планує змінити географію експорту та кошик товарів, що поставляються, заявив президент країни Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.

Він зазначив, що, бачачи, як стискається російський ринок, Білорусь активізувала роботу з диверсифікації експорту. "Наш новий підхід до експорту визначає: третина продукції повинна відправлятися на ринки Євразійського економічного союзу, третина - в країни Євросоюзу, ще третина - на країни "далекої дуги" (держави Азії, Близького Сходу, Латинської Америки, Африки). Саме збалансована географія експорту дозволить Білорусі до 2020 року вийти на позитивне сальдо зовнішньої торгівлі", - сказав Лукашенко.

Читайте такожПрезидент Білорусі закликав інвесторів "не бути жлобами" і працювати відповідально"Як відомо, хто хоче, той шукає можливості, а хто не хоче - виправдання. Сьогоднішня ситуація - це час можливостей", - підкреслив Лукашенко.