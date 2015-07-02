У Раді заявили, що не дозволяли купувати валюту без паспорта

Про це голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна повідомила у коментарі УНІАН.

Вона зазначила, що у підготовленому до першого читання законопроекті під №1088 “Про внесення змін до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” така норма була передбачена.

Южаніна наголосила, що під час підготовки законопроекту до другого читання робоча група, яка працювала над документом, виключила цю норму.

“Коли засідала робоча група, то вона виключила цю норму, оскільки вона не стосувалася норм, які регулюються даним законом”, - зазначила Южаніна.

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Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо зниження фіскального навантаження на суб’єктів господарювання при застосуванні реєстраторів розрахункових операцій» (№ 1088).

Голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Южаніна заявила, що законом вносяться зміни до Податкового кодексу, відповідно до яких реєстратор розрахункових операцій (РРО) не застосовується до платників єдиного податку першої групи та другої, третьої груп - фізичних осіб підприємців незалежно від обраного виду діяльності, які впродовж календарного року мають обсяг доходу, що не перевищує 1 млн грн.

За словами Южаніної, в разі перевищення РРО застосовується до такого платника податку обов'язково.