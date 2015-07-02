Порошенко підписав закон про отримання 1,8 мільярда євро допомоги від ЄС

13:36, 02 липня 2015
Фінанси
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Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом щодо отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС був підписаний 22 травня 2015 року в Ризі

Фото twitter.com/poroshenko

Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію меморандуму щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу в сумі до 1 млрд 800 млн євро.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Відповідний закон був проголосований Верховною Радою України 18 червня поточного року. 

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Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом щодо отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС був підписаний 22 травня 2015 року в Ризі і набирає чинності з дати отримання Європейським Союзом офіційного письмового повідомлення від України про виконання усіх внутрішньодержавних процедур, передбачених законодавством України.

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