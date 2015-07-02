Порошенко підписав закон про отримання 1,8 мільярда євро допомоги від ЄС
Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом щодо отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС був підписаний 22 травня 2015 року в Ризі
Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію меморандуму щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу в сумі до 1 млрд 800 млн євро.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Відповідний закон був проголосований Верховною Радою України 18 червня поточного року.
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Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом щодо отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС був підписаний 22 травня 2015 року в Ризі і набирає чинності з дати отримання Європейським Союзом офіційного письмового повідомлення від України про виконання усіх внутрішньодержавних процедур, передбачених законодавством України.