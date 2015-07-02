ВР ухвалила закон про Рахункову палату

Верховна Рада ухвалила внесений президентом закон про Рахункову палату (№2072).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 255 народних депутатів із 366, зареєстрованих у сесійній залі.

Перед цим голосуванням ВР скасувала своє попереднє рішення, прийняте раніше сьогодні, про направлення законопроекту на повторне друге читання.

Закон було ухвалено з правками щодо призначення членів Рахункової палати, які озвучив голова підкомітету Комітету ВР з питань бюджету Іван Крулько.

Зокрема, визначається, що комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, розглядає документи, подані кандидатами на посади членів Рахункової палати, і попередньо обговорює кандидатів щодо їх відповідності вимогам, встановленим Законом "Про Рахункову палату", та подає на розгляд Верховної Ради рішення з висновками щодо кожного кандидата.

Також встановлюється, що Верховна Рада визначає кандидатів на посади членів Рахунковї палати рейтинговим голосуванням та затверджує список членів Рахункової палати відповідно до кількості вакантних посад більшістю голосів від конституційного складу.

"Як це буде відбуватися на практиці - всі кандидатури, які будуть подані на розгляд, будуть у залі розглядатися і після цього відбудеться рейтингове (голосування), де буде визначено список із 9. І хто набрав у рейтингу найбільше у цьому списку, будуть поставлені на голосування списком 9 кандидатур", - пояснив Крулько.

Загалом ухвалений закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності Рахункової палати.

Встановлюється, що Рахункова палата від імені Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до державного бюджету України та їх використанням. Рахункова палата підзвітна ВР та регулярно її інформує про результати своєї роботи.

Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій та громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових і службових осіб у діяльність Рахункової палати забороняється.

Припинення повноважень Верховної Ради України не може бути підставою для припинення повноважень членів Рахункової палати.

Повноваження, покладені на Рахункову палату Конституцією України, здійснюються через провадження заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).

Державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) забезпечується Рахунковою палатою шляхом здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших контрольних заходів.

Фінансовий аудит полягає у перевірці, аналізі та оцінці правильності ведення, повноти обліку і достовірності звітності щодо надходжень і витрат бюджету, встановлення фактичного стану справ щодо цільового використання бюджетних коштів, дотримання законодавства при здійсненні операцій з бюджетними коштами.

Аудит ефективності передбачає встановлення фактичного стану справ та надання оцінки щодо своєчасності і повноти бюджетних надходжень, продуктивності, результативності, економності використання бюджетних коштів їх розпорядниками та одержувачами, законності, своєчасності і повноти прийняття управлінських рішень учасниками бюджетного процесу, стану внутрішнього контролю розпорядників бюджетних коштів.

Згідно з законом, якщо під час підготовки проекту державного бюджету виникли розбіжності щодо визначення обсягу фінансового забезпечення діяльності Рахункової палати, і Кабінетом міністрів не врегульовані такі розбіжності, Рахункова палата може подати до комітету Верховної Ради, до предмета відання якого належать питання бюджету, відповідні пропозиції (з обґрунтуваннями та розрахунками) для прийняття відповідного рішення під час розгляду проекту закону про державний бюджет України.

Передбачається, Рахункова палата за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту): регулярно інформує ВР, президента про результати здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), включаючи факти порушень бюджетного законодавства; подає Верховній Раді висновки щодо проекту закону про державний бюджет; щокварталу подає ВР висновки про стан виконання закону про державний бюджет, а також пропозиції щодо усунення виявлених відхилень і порушень; подає ВР висновки і пропозиції щодо річного звіту про виконання закону про державний бюджет України.

За результатами представлення щорічного звіту про діяльність Рахункової палати Верховна Рада може прийняти рішення про здійснення зовнішнього аудиту Рахункової палати.

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Голова Рахункової палати призначається на посаду ВР за поданням голови Верховної Ради України. Спікер вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення на посаду голови Рахункової палати одного із членів Рахункової палати.

Строк повноважень членів Рахункової палати становить 6 років. Строк повноважень голови Рахункової палати та його заступника становить 6 років без права бути переобраними на новий строк у межах поточного строку їх повноважень як членів Рахункової палати.