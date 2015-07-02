Порошенко зажадав від силовиків припинити "фестиваль контрабанди" на західному кордоні

15:03, 02 липня 2015
Фінанси
1194

Президент України Петро Порошенко вимагає від СБУ, митниці та міліції припинити потік контрабанди на західному кордоні України.

REUTERS

Про це він заявив під час наради із силовиками у приміщенні Львівської обласної державної адміністрації.

Читайте такожСБУ припинила діяльність двох груп з контрабанди психотропних речовин

«Ставлю чітке завдання перед СБУ, митницею, міліцією - припинити цей вічний фестиваль контрабанди на західному кордоні», - написав Порошенко у Twitter.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter