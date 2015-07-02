Порошенко зажадав від силовиків припинити "фестиваль контрабанди" на західному кордоні
15:03, 02 липня 2015Фінанси
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Президент України Петро Порошенко вимагає від СБУ, митниці та міліції припинити потік контрабанди на західному кордоні України.
REUTERS
Про це він заявив під час наради із силовиками у приміщенні Львівської обласної державної адміністрації.
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«Ставлю чітке завдання перед СБУ, митницею, міліцією - припинити цей вічний фестиваль контрабанди на західному кордоні», - написав Порошенко у Twitter.
Ставлю чітке завдання перед СБУ, митницею,міліцією - припинити цей вічний фестиваль контрабанди на західному кордоні. pic.twitter.com/KfC0wEgdfv
— Петро Порошенко (@poroshenko) July 2, 2015
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