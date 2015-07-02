Порошенко зажадав від силовиків припинити "фестиваль контрабанди" на західному кордоні

Про це він заявив під час наради із силовиками у приміщенні Львівської обласної державної адміністрації.

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«Ставлю чітке завдання перед СБУ, митницею, міліцією - припинити цей вічний фестиваль контрабанди на західному кордоні», - написав Порошенко у Twitter.