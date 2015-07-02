Міжнародні резерви Росії протягом останнього тижня червня скоротилися майже на $3 мільярди

Міжнародні резерви Росії за тиждень з 19 по 26 червня скоротилися на 0,7% і склали $362 млрд, передає Газета.ru з посиланням на дані Центробанку РФ.

Отже, міжнародні резерви зменшилися на $2,6 млрд.

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Міжнародні резерви Росії представляють собою високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні ЦБ і кабміну. Вони складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.

За підсумками 2014 року міжнародні резерви Росії зменшилися в 1,3 рази і склали $385,46 млрд.