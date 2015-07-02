Представники влади не мають права передавати свої банки родичам - НБУ

Закон України «Про запобігання корупції» передбачає спеціальні обмеження стосовно представників органів влади, зобов'язавши їх упродовж 30 днів після призначення (обрання) передати в управління іншій особі належні підприємства та корпоративні права в юридичних особах, включаючи банки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного банку України, коментуючи одержану інформацію про реальних власників українських банків.

Національний банк підтвердив, що встановив ряд фінустанов, у складі акціонерів яких є діючі народні депутати Верховної Ради та представники органів влади, і запропонував ознайомитися з оновленими даними про структуру власників банків на своєму сайті.

При цьому регулятор відзначив, що банківське законодавство не передбачає спеціальних обмежень стосовно представників органів влади. «Зате вони (обмеження) встановлені Законом України «Про запобігання корупції» щодо корпоративних прав стосовно будь-якої юридичної особи, зокрема банку. Зокрема, особи, зазначені в цьому законі, зобов'язані впродовж 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом», - йдеться в повідомленні. Одночасно Нацбанк відзначає, що законом забороняється передавати в управління підприємства та корпоративні права у користь членів своєї сім'ї.

За інформацією регулятора, у нього немає повноважень вимагати виконання цієї норми антикорупційного законодавства, але в межах своєї компетенції НБУ вимагає у представників органів державної влади у разі придбання або збільшення істотної участі в банку копію декларації, як це передбачено в положенні про реєстрацію банків.

Читайте такожВ Україні залишилося 128 працюючих банківЯк повідомляв УНІАН, Нацбанк зобов'язав банки до 8 червня представити дані про реальних власників і контролерів, після чого впродовж червня публікував оновлені дані на своєму сайті.

В рамках оновленого законодавства до власників істотної участі, крім акціонерів з часткою більш як 10% в капіталі, належать особи, які, незалежно від наявного пакета акцій, можуть значно впливати на управління або діяльність банку.

За оцінками регулятора, розкриття реальних власників банків допоможе Фонду гарантування вкладів фізосіб і правоохоронним органам визначити відповідачів за позовами до неплатоспроможних банків.

З початку року НБУ за порушення законодавства про розкриття реальних власників визнав проблемними два банки.

Також регулятор відмовляє в погодженні керівників банків та власників істотної участі за фактом їх перебування в «чорному списку» НБУ, в якому перебувають 837 керівників та 111 власників істотної участі, причетних до збанкрутілих банків.