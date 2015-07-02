Рівень безробіття в США скоротився до 7-річного мінімуму

Рівень безробіття в США, за даними Бюро статистики праці країни, за підсумками червня скоротився до 5,3% проти травневого показника в 5,5%, передає Bloomberg.

Таким чином, безробіття в США в червні впало до мінімуму з квітня 2008 року. Аналітики прогнозували зниження до 5,4%.

Читайте такожМВФ закликав ФРС відкласти підвищення ключової ставки до 2016 рокуЯк повідомляв УНІАН, комітет з відкритих ринків Федеральної резервної системи США 17 червня знову зберіг базову процентну ставку на рекордно низькому рівні 0-0,25% річних. У ході виступу глава регулятора Джанет Йєллен сказала, що перше підвищення ставки, швидше за все, відбудеться "пізніше цього року" на тлі повільного зростання економіки.

Підвищення ставки тісно пов'язано з показником ВВП та рівнем безробіття.

ФРС прогнозувала раніше рівень безрабіття в 2015 році 5,3%, в 2016 році - 5,2%. Таким чином, вже до кінця 2015 року буде досягнута так звана «повна зайнятість», тобто ситуація, коли безробіття є низьким, але не настільки, щоб викликати інфляцію.