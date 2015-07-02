Компанії Януковича фіктивно інвестували в Україну $1,4 мільярда

Державна служба фінансового моніторингу України виявила в рамках розслідування операцій, проведених за участю 44 компаній-нерезидентів «сім'ї» екс-президента Віктора Януковича, що впродовж 2010-2013 років ці компанії одержали через рахунки в банках Латвії «інвестиції» в Україну в еквіваленті 1,37 млрд дол. США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, в подальшому з метою легалізації частина цих коштів у еквіваленті 1,150 млрд дол. США була використана для придбання облігацій внутрішньої державної позики в доларах США, решта - в еквіваленті 220 млн дол. США - розміщені на депозитах в українських банках.

В даний час, за інформацією Держфінмоніторингу, ці активи завдяки наданим службою матеріалам до Генеральної прокуратури України арештовані за рішенням Печерського районного суду м. Києва.

Також за зверненням Держфінмоніторингу підрозділи фінансової розвідки Латвії заблокували 49,510 млн дол. США на рахунках 23 компаній-нерезидентів, пов'язаних із Януковичем за кордоном.

Всього з 1 січня по 1 червня 2015 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 60 матеріалів про фінансові операції за участю Януковича та наближених до нього осіб, зокрема щодо операцій з ознаками відмивання грошей на 12,6 млрд грн і за операціями, що можуть бути пов'язані з іншими злочинами, на 2,9 млрд грн.

В рамках розслідування за цими справами служба впродовж березня 2014 року – травня 2015 року виявила 632 рахунки фізичних і юридичних осіб та заблокувала кошти в еквіваленті 1,52 млрд дол. США. Зокрема заблоковано кошти на 1,731 млрд грн, 229,9 млн дол. США, 18,1 млн євро і 21,7 млн російських рублів, а також дорогоцінні метали на 3 млн грн та цінні папери на 2,6 млрд грн і 1 млрд дол. США.

Також повідомляється, що Держфінмоніторинг направив запити до підрозділів фінансових розвідок 136 країн світу, за результатами чого заморожені активи екс-чиновників України на 107 млн дол. США, 15,9 млн євро і 121,9 млн швейцарських франків у Австрії, Великій Британії, Латвії, на Кіпрі, в Італії, Ліхтенштейні, Швейцарії та Нідерландах.

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Довідка УНІАН. Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) — центральний орган виконавчої влади при Кабінеті міністрів, створений в 2003 році для реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму.