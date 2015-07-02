Нацбанк сьогодні продавав і купував долари на міжбанку по 21/23 гривні
18:40, 02 липня 2015Фінанси
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Виставленим коридором значень регулятор утримує ринок від значних коливань і стрибків.
Гривня закрила міжбанк на рівні 21,01 за долар / Фото УНІАН
Національний банк України в четвер виходив на міжбанківський валютний ринок з двосторонніми котируваннями на рівні 21,00/23,00 грн/дол.
Про це УНІАН повідомив скарбник великого комерційного банку України.
На його думку, виставленим коридором значень регулятор утримує ринок від значних коливань і стрибків.
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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,00/21,01 грн/дол.
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