Кабмін призначив нового голову Держрезерву
19:01, 02 липня 2015Фінанси
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Попереднього голову відомства В'ячеслава Коритка було звільнено Кабінетом міністрів у серпні 2014 року
Обов'язки глави відомства виконував Володимир Жуков / Фото УНІАН
Кабінет міністрів України призначив Вадима Мосійчука головою Державного агентства резерву, йдеться в урядовому розпорядженні, опублікованому на сайті Кабміну.
«Призначити Мосійчука Вадима Адамовича головою Державного агентства резерву України», - йдеться в розпорядженні.
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Попереднього голову відомства В'ячеслава Коритка було звільнено Кабінетом міністрів у серпні 2014 року. З того часу виконував обов'язки глави відомства Володимир Жуков.
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