Кабмін призначив нового голову Держрезерву

Попереднього голову відомства В'ячеслава Коритка було звільнено Кабінетом міністрів у серпні 2014 року

Кабінет міністрів України призначив Вадима Мосійчука головою Державного агентства резерву, йдеться в урядовому розпорядженні, опублікованому на сайті Кабміну. «Призначити Мосійчука Вадима Адамовича головою Державного агентства резерву України», - йдеться в розпорядженні. Читайте такожКабмін змінив голову Держспецзв'язку Попереднього голову відомства В'ячеслава Коритка було звільнено Кабінетом міністрів у серпні 2014 року. З того часу виконував обов'язки глави відомства Володимир Жуков.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter