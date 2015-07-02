Російський Мінфін очікує скорочення Резервного фонду в 9 разів

До 2018 року обсяг Резервного фонду Росії становитиме 500 мільярдів рублів. Про це сказав голова Мінфіну Антон Силуанов, повідомляє lenta.ru.

На поточний момент у фонді знаходяться 4,3 трильйона рублів. Таким чином його розмір за три роки зменшиться у 8,6 разу.

Чиновник зазначив, що в 2015-2017 роках дефіцит бюджету буде фінансуватися за рахунок коштів Резервного фонду. Цього року планують витратити 2,5-3 трильйони, в наступні два роки — ще трильйон.

Силуанов повідомив, що за ціни на нафту в 70 доларів за барель можна буде відновити поповнення Резервного фонду.

Витрачати весь фонд у найближчу трирічку — помилка, підкреслив Силуанов.

За останніми даними Мінфіну, обсяг Резервного фонду на 1 червня становив 4,27 трильйона рублів. За місяць він зріс на 5,6% в рублевому вираженні. Фонд складається з 37,26 мільярда доларів, 28,27 мільярда євро і 5,25 мільярда фунтів стерлінгів.

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За оцінкою Центру розвитку Вищої школи економіки (ВШЕ), у 2016 році фонд може бути спустошений за умов збереження санкцій проти Росії та поточних цін на нафту.

Очікується, що в 2015 році дефіцит федерального бюджету становитиме 2,68 трильйона рублів, або 3,7 відсотка ВВП. Дохід скарбниці складе 12,5 трильйона рублів, з них 5,6 трильйона — за рахунок продажу нафти і газу. В бюджет закладена вартість нафти в 50 доларів за барель.