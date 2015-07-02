АМКУ схвалив придбання "Неос Банку" єдиним акціонером "Альфа Банку"

Про це повідомила прес-служба АМКУ.

«Надано дозвіл компанії ABH Ukraine Limited (Нікосія, Кіпр) на придбання акцій публічного акціонерного товариства «Неос Банк» (Київ), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ABH Ukraine Limited 17 квітня 2014 року закрила угоду з Bank of Cyprus Group з придбання 99,77% акцій українського «Банку Кіпру» («Неос Банку») та кредитного портфеля, виданого групою «Банку Кіпру» українським позичальникам. Банк повідомив, що загальна сума угоди становила 202,5 млн євро.

Національний банк за кілька днів оштрафував компанію ABH Ukraine Limited за придбання «Неос Банку» без погодження з регулятором. Розмір штрафу становив 0,1% від статутного капіталу «Неос Банку» станом на дату правопорушення. За інформацією НБУ, при визначенні розміру штрафу регулятор взяв до уваги визнання правопорушником факту вчинення правопорушення та його готовність вжити невідкладних заходів для усунення наслідків.

Довідка УНІАН. «Банк Кіпру» (Київ, раніше «АвтоЗАЗБанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінустанов. 17 квітня 2014 року акціонери «Банку Кіпру» прийняли рішення про зміну назви фінансової установи на «Неос Банк».