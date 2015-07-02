НБУ: банки втратять 100 мільярдів, якщо Рада підтримає реструктуризацію валютних кредитів

Про це йдеться в коментарі Національного банку України щодо проекту закону України 1558-1 "Про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті", розміщеному на сайті регулятора.

«Ухвалення законопроекту 1558-1 матиме руйнівний характер для фінансової і банківської системи. Адже ним пропонується зобов'язати банки конвертувати всі споживчі кредити в іноземній валюті за курсом на момент підписання договору (приблизно 5,05 грн/дол. США). Під загрозу буде поставлена не тільки стабільність банківської системи, а й добробут усіх громадян», - відзначається в повідомленні.

У Нацбанку відзначають, що в разі реалізації зазначених положень законопроекту банківська система втратить здатність дотримуватися обов'язкових нормативів капіталу, що призведе до необхідності негайної капіталізації банків, зокрема державою через рефінансування.

Крім того, передбачені законопроектом заходи істотно порушують баланс прав сторін кредитного договору - кредиторів та позичальників на користь споживача, покладаючи всю тяжкість збитків лише на банківську систему.

«Національний банк України вважає, що врегулювати вищезазначене питання необхідно суто на добровільних та договірних засадах», - наголошується в повідомленні.

Регулятор нагадав, що заборона втручання держави і НБУ в переговорний процес між позичальниками і банками про реструктуризацію кредитів у іноземній валюті закріплена Меморандумом про економічну та фінансову політику, укладеним у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 квітня підтримала в першому читанні проект закону про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті (№1558-1).

Проектом передбачено, що всі банки за письмовою заявою громадян України, які мають невиконані зобов'язання за кредитними договорами в іноземній валюті, зобов'язані впродовж місяця провести реструктуризацію зобов'язання за кредитним договором за офіційним курсом НБУ на дату укладення кредитного договору.

При реструктуризації автори законопроекту пропонують списувати курсову різницю на збитки банків і не підвищувати процентну ставку за користування кредитом.