МВФ готовий розглянути питання виділення Україні другого траншу у розмірі $1,7 мільярда – заява

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд програми співробітництва з Україною з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) і готовий розглянути питання виділення другого кредитного траншу в обсязі 1,7 млрд дол., йдеться в заяві Фонду, текст якого має УНІАН.

«Після дискусій, які провели місія Фонду з владою України, було досягнуто згоди про завершення першого перегляду програми співпраці. Схвалити цю угоду має Рада директорів Фонду після того, як Україна остаточно виконає всі необхідні попередні заходи, що дозволяють профінансувати програму. Завершення перегляду дозволить виділити 1,18 млрд СДР - 1,7 млрд дол. (другого кредитного траншу - УНІАН)», - йдеться в заяві.