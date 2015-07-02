Рада підтримала законопроект про реструктуризацію валютних кредитів

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект №1558-1 проголосували 229 народних депутатів за необхідних 226.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 квітня підтримала в першому читанні проект закону про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті (№1558-1).

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Проектом передбачено, що всі банки за письмовою заявою громадян України, які мають невиконані зобов'язання за кредитними договорами в іноземній валюті, зобов'язані впродовж місяця провести реструктуризацію зобов'язання за кредитним договором за офіційним курсом НБУ на дату укладення кредитного договору.

При реструктуризації автори законопроекту пропонують списувати курсову різницю на збитки банків і не підвищувати процентну ставку за користування кредитом.