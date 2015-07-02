S&P: Після відмови від євро економіка Греції впаде на 20%

Економіка Греції скоротиться на 20% за чотири роки, якщо країна вийде з єврозони. Про це пише Лента.ру з посиланням на дані міжнародного рейтингового агентства Standard & poor's.

Аналітики S&P вважають, що банківська система республіки не зможе функціонувати без підтримки Європейського центрального банку (ЄЦБ). Залишившись без фінансових вливань Європи (її розмір оцінюється в 70 відсотків ВВП Греції) кредитні організації закриються.

Крім того, є суттєві ризики при переході на національну валюту. Вона швидко подешевшає до євро, і грецький борг, номінований в європейській валюті, серйозно збільшиться.

Як відзначають аналітики, інші держави єврозони в основному не постраждають від кризи в Греції.

30 червня S&P знизило довгостроковий рейтинг Греції на один ступінь — з CCC до CCC - з негативним прогнозом.

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1 липня Афіни не виплатили черговий транш розміром 1,54 мільярда євро в рахунок погашення боргу перед Міжнародним валютним фондом (МВФ). Таким чином країна допустила технічний дефолт.

У неділю, 5 липня, у Греції відбудеться референдум про необхідність запровадження заходів економії, на яких наполягають кредитори (Єврокомісія, Європейський центральний банк і МВФ). Вони пропонують план з восьми пунктів. Серед них — пенсійна реформа, боротьба з корупцією і перетворення податкової системи. Якщо греки проголосують проти цих пропозицій, країна вийде з єврозони.

На поточний момент борг Греції складає 315 мільярдів євро, або 175 відсотків ВВП.