В БПП вважають, що президент ветує закон про реструктуризацію валютних кредитів
Президент Петро Порошенко швидше за все ветує ухвалений Верховною Радою закон про реструктуризацію валютних кредитів.
Таку думку в коментарі журналістам висловив один з лідерів Блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко, повідомляє INSIDER.
"Рада прийняла дурний закон, який буде коштувати країні 90 мільярдів гривень. З чим я вас і вітаю!", - сказав депутат.
На уточнення, що буде з законом далі, він відповів: "Думаю, президенту доведеться його ветувати".
Читайте такожВ Україні почав діяти меморандум про реструктуризацію валютних кредитів громадян в гривню
У той же час, голова фракції Юрій Луценко заявив, що були виявлені порушення регламенту. Зокрема, проголосували депутати, яких не було в залі.
"Голосував наш депутат Павелко, який зараз перебуває за кордоном", - зазначив лідер БПП.
За його словами, зараз ці порушення будуть проаналізовані, і вони можуть стати підставою для скасування рішення.
Читайте такожНацбанк сьогодні продавав і купував долари на міжбанку по 21/23 гривні
"Ми прийняли закон розміром з оборонний бюджет. Від нього виграє 5 тисяч, а програє 45 мільйонів", - сказав Луценко.
При цьому депутати пояснюють своє голосування так: вони думали, що спікер поставив про повернення до розгляду, а не голосування в цілому, і не розуміли, за що голосують.
Відзначається, що в Меморандумі про співпрацю між Україною та МВФ передбачено зобов'язання української влади підтримувати "добровільний переговорний процес між позичальниками і банками про реструктуризацію валютних іпотечних кредитів, досі обслуговуються позичальниками, виконують свої зобов'язання, намагаючись подолати скрутне становище".
Читайте такожМВФ готовий розглянути питання виділення Україні другого траншу в розмірі $1,7 мільярда – заява
Раніше УНІАН повідомляв, що сьогодні, 2 липня, Верховна Рада України з другої спроби дозволила банкам примусову конвертацію валютних кредитів громадян за заниженим курсом - 5,05 грн за долар.