В БПП вважають, що президент ветує закон про реструктуризацію валютних кредитів

Таку думку в коментарі журналістам висловив один з лідерів Блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко, повідомляє INSIDER.

"Рада прийняла дурний закон, який буде коштувати країні 90 мільярдів гривень. З чим я вас і вітаю!", - сказав депутат.

На уточнення, що буде з законом далі, він відповів: "Думаю, президенту доведеться його ветувати".

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У той же час, голова фракції Юрій Луценко заявив, що були виявлені порушення регламенту. Зокрема, проголосували депутати, яких не було в залі.

"Голосував наш депутат Павелко, який зараз перебуває за кордоном", - зазначив лідер БПП.

За його словами, зараз ці порушення будуть проаналізовані, і вони можуть стати підставою для скасування рішення.

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"Ми прийняли закон розміром з оборонний бюджет. Від нього виграє 5 тисяч, а програє 45 мільйонів", - сказав Луценко.

При цьому депутати пояснюють своє голосування так: вони думали, що спікер поставив про повернення до розгляду, а не голосування в цілому, і не розуміли, за що голосують.

Відзначається, що в Меморандумі про співпрацю між Україною та МВФ передбачено зобов'язання української влади підтримувати "добровільний переговорний процес між позичальниками і банками про реструктуризацію валютних іпотечних кредитів, досі обслуговуються позичальниками, виконують свої зобов'язання, намагаючись подолати скрутне становище".

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Раніше УНІАН повідомляв, що сьогодні, 2 липня, Верховна Рада України з другої спроби дозволила банкам примусову конвертацію валютних кредитів громадян за заниженим курсом - 5,05 грн за долар.