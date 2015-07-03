Яресько: закон про реструктуризацію валютних кредитів - це популізм та виклик справедливості

Про це йдеться у повідомленні на її сторінці в Facebook.

«Сьогодні весь Уряд працює над тим, аби підвищити рівень справедливості у нашому суспільстві. Проте цей закон аж ніяк не допомагає в цьому. (…) Чомусь депутати вирішили подбати про інтереси лише зовсім невеликої частини позичальників, що взяли валютні кредити», - зазначила міністр.

Потенційні втрати банківської системи України від такого кроку складуть 95 млрд гривень. Це більше, ніж буде витрачено на оборону та правоохоронну діяльність у 2015 році.

Даний законопроект призведе до погіршення стану банківської системи, нових банкрутств банків, втрат депозитів громадянами, які ні в чому не винні.

«Це – популізм, який не має нічого спільного зі справедливістю», - вважає Яресько.

Сьогодні Верховна Рада України ухвалила проект закону 1558-1, що зобов'язує банки реструктуризувати усі споживчі кредити... Posted by Наталія Енн Яресько / Natalie Ann Jaresko on Thursday, July 2, 2015

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