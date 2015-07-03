МВФ: Греції знадобиться додаткова фінансова допомога в 50 мільярдів євро
Греції потрібно додатково 50 млрд євро протягом найближчих трьох років в рамках існуючих планів надання їй фінансової допомоги.
Про це йдеться в заяві Міжнародного валютного фонду, пише Русская слуба Би-Би-Си.
МВФ також переглянув свій більш ранній прогноз зростання грецької економіки в цьому році з 2,5% до нуля.
У заяві МВФ також повторюється більш раннє твердження, що Греції знадобиться фінансова допомога у формі подовження періоду виплати заборгованості і зниження банківського відсотка за позиками.
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Раніше УНІАН повідомляв, що економіка Греції скоротиться на 20 відсотків за чотири роки, якщо країна вийде з єврозони, вважають в Standard & poor's. Аналітики S&P вважають, що банківська система республіки не зможе функціонувати без підтримки Європейського центрального банку (ЄЦБ). Залишившись без фінансових вливань Європи (її розмір оцінюється в 70 відсотків ВВП Греції) кредитні організації закриються.