МВФ: Греції знадобиться додаткова фінансова допомога в 50 мільярдів євро

Про це йдеться в заяві Міжнародного валютного фонду, пише Русская слуба Би-Би-Си.

МВФ також переглянув свій більш ранній прогноз зростання грецької економіки в цьому році з 2,5% до нуля.

У заяві МВФ також повторюється більш раннє твердження, що Греції знадобиться фінансова допомога у формі подовження періоду виплати заборгованості і зниження банківського відсотка за позиками.

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Раніше УНІАН повідомляв, що економіка Греції скоротиться на 20 відсотків за чотири роки, якщо країна вийде з єврозони, вважають в Standard & poor's. Аналітики S&P вважають, що банківська система республіки не зможе функціонувати без підтримки Європейського центрального банку (ЄЦБ). Залишившись без фінансових вливань Європи (її розмір оцінюється в 70 відсотків ВВП Греції) кредитні організації закриються.