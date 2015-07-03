Конвертація валютних кредитів критично збільшить збитки банківської системи – депутат

Голосування парламенту за законопроект №1558-1 про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті є величезною помилкою та несе небезпеку економіці держави.

Про це у своєму Facebook написала народний депутат Ірина Фріз.

«Принципово не голосувала. На жаль, 229 депутатів не винесли висновків з подій в Греції. Питання осіб, що мають зобов’язання за кредитами в іноземній валюті, напряму пов’язані з питанням депозитних вкладників, стабільністю банківської системи під час кризи та в цілому стабільності фінансової системи держави. Рішення, що прийняте, є вкрай популістським, а як відомо, популістські рішення надто небезпечні для економіки», - зазначила депутат.

За словами Фріз, у випадку ухвали такого Закону існують ризики припинення надання міжнародної фінансової допомоги, що означає неминучий суверенний дефолт по зобов’язанням.

«Маю сумнів у доцільності ставити на терези проблему валютних позичальників та економіку всієї держави: робочі місця, пенсії, зарплати державного та комунального сектору тощо», - написала депутат.

Як зазначає Фріз, останнім часом ми спостерігаємо банкрутство та введення тимчасових адміністрацій у численні банківські установи, що не витримують умов кризи.

«Банкрутство банків – це створення загрози для коштів вкладників - громадян України, чиї гроші живлять економіку країни. Сотні тисяч вкладників ризикують втратити свої кошти, що може призвести до неконтрольованого відтоку коштів з банківської системи; виникнуть проблеми з виплатами зарплат, пенсій, грошовими трансферами. І це не питання збагачення банків чи окремих осіб та чиновників. Це питання фінансової стабільності мільйонів громадян України», - зазначає вона.

Депутат додає, що перерахунок кредитів критично збільшить збитки банківської системи, яка до сих пір не змогла остаточно подолати кризу 2008-2009 років. Отже, високі кредитні ставки для бізнесу та населення, додаткове гальмування економіки, ріст цін, тарифів.

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За словами Фріз, будь-який кредит – це виключно добровільна операція з високим рівнем ризику. І на відміну від депозитного внеску, що має захищатися державою через Фонд страхування вкладів, не захищається в жодній цивілізованій державі. «В Україні офіційно завжди була заборонена заробітна плата в іноземній валюті. Звернення за валютними кредитами було обумовлено тим, що за ними відсоткова ставка була значно нижчою за кредити у гривні. Таким чином, більшість випадків звернення до валютних кредитів була спробою мінімізувати витрати зі сплати боргових обов’язків. Втім, після зміни економічних умов, держава або банківська система не повинна відшкодовувати збитки осіб, що виникли через намагання де-факто оптимізувати кредитну операцію», - резюмує депутат.

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Фріз додає, що державницький підхід мав би включати в себе законодавчо закріплені можливості пролонгації, реструктуризації кредитів, захисту від арешту або витребування майна тощо.

«Втім, рішення, що прийнято до того ж з порушенням регламенту парламентом, суперечить здоровому глузду і є таким, що має бути оскарженим. Виключно парламентарі, які голосували "за" несуть відповідальність за наслідки такого рішення», - зазначає депутат.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 2 липня Верховна Рада України з другої спроби підтримала законопроект про конвертацію валютних кредитів громадян.