АМКУ дозволив громадянину Швейцарії купити 50% акцій банку "Юнісон"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив громадянину Швейцарії придбати більше 50% акцій українського банку «Юнісон», повідомила прес-служба відомства.

«Надано дозвіл фізичній особі – громадянину Швейцарії на опосередковане придбання акцій публічного акціонерного товариства «Банк Юнісон» (м. Київ), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства», - йдеться в повідомленні.

При цьому відомство не повідомляє імені згаданої фізособи.

Читайте такожАМКУ схвалив придбання "Неос Банку" єдиним акціонером "Альфа Банку"

Довідка УНІАН. Банк «Юнісон» (Київ) був зареєстрований в НБУ 8 лютого 2013 року, 21 лютого він був включений до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У лютому 2014 року банк увійшов до складу Незалежної асоціації банків України (НАБУ).