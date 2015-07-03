Нацбанк Білорусі вивчає можливість введення збору з закордонних інтернет-покупок

Національний банк Білорусі вивчає можливість справляння додаткового збору при купівлі товарів в іноземних інтернет-магазинах. Про це йдеться в листі комерційним банкам за підписом першого заступника голови правління Нацбанку Тараса Надольного, передає БелПан.

Регулятор просить банки не пізніше 6 липня «надати аргументовані пропозиції щодо можливості та доцільності справляння даного збору на етапі оплати товару з використанням банківської платіжної картки в мережі інтернет». Свої пропозиції Нацбанк має намір передати в Раду Республіки.

Читайте такожПрезидент Білорусі закликав інвесторів "не бути жлобами" і працювати відповідально30 червня на засіданні сесії верхньої палати парламенту РБ її голова Михайло Мясникович заявив, що вважає за необхідне стягувати ПДВ з посилок, що приходять в Білорусь із-за кордону. «Міжнародні поштові відправлення лавиноподібно зростають, однак фактично не дають «Белпочте» якихось суттєвих доходів», — сказав Мясникович.

Сумніви спікера верхньої палати викликає також спотворена оціночна вартість посилок, яка, на його думку, часто формується спеціально, щоб потрапити в дозволений ціновий коридор.

Пропозицію про введення збору з покупок в іноземних інтернет-магазинах у березні цього року також висловлював міністр торгівлі Валентин Чеканов.

Згідно з указом президента РБ, норма безмитного ввезення товарів для особистого користування в міжнародних поштових відправленнях в Білорусі становить 200 євро. Загальна вага посилки при цьому не повинна перевищувати 31 кг.