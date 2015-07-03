Відтік з фондів, що інвестують в активи Росії, за тиждень зріс майже до $117 мільйонів

Відтік з фондів, що інвестують в активи Росії, за тиждень (з 25 червня по 1 липня) зріс до $116,7 млн, передає «Газета.Ru» із посиланням на дані Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), наведені в огляді Газпромбанку.

Читайте такожОбама: через санкції Росія втратила понад $150 мільярдівТижнем раніше цей показник був зафіксований на рівні $34 млн.

При цьому відтік капіталу з Росії за підсумками травня склав $6 млрд проти $13 млрд у квітні.