Реструктуризація валютних кредитів спровокує новий виток девальвації гривні – експерт

Прийнятий Верховною Радою закон про реструктуризацію валютних кредитів, що дозволяє громадянам вимагати від банків конвертації своїх позик за курсом, що діяв на момент укладення кредитного договору, спровокує нові банкрутства від 20 до 50 банків і новий виток девальвації гривні.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив президент Українського товариства фінансових аналітиків Юрій Прозоров.

«Закон популістський і може призвести до того, що ще додаткова порція банків, які видавали валютні кредити, не витримає реструктуризації по 5,05 грн/ дол. – УНІАН) без обмежень. Дія закону спровокує ще одну хвилю введення тимчасових адміністрацій і збільшення навантаження на Фонд гарантування вкладів. Деякі експерти банківських асоціацій оцінюють, що від 20 до 50 банків не витримають такої реструктуризації», - сказав він.

Також, на думку експерта, введення в дію прийнятого закону може спровокувати новий виток девальвації гривні. «Це може призвести до другої хвилі девальвації, що негативно вплине на економіку з урахуванням напруженої геополітичної ситуації і невирішеної проблеми з реструктуризацією валютних боргів держави. Щоб дефолту України не сталося», - додав Прозоров.

Експерт підкреслив, що закон завдасть відчутного удару по банківській системі та захисту прав кредиторів, а також порушить права валютних вкладників банків. «Вони постраждають через те, що валюта балансу банків буде переоцінена по активу в 2-2,5 разу. Коштів банків, отриманих від погашення кредитів, не вистачить, щоб виплатити валютні вклади вкладникам, що і буде спусковим механізмом для нової хвилі банкрутств. Хотілося б цього не допустити», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада прийняла закон №1558-1 про реструктуризацію валютних кредитів за курсом на момент укладення кредитного договору, за який проголосували 229 народних депутатів за необхідних 226.

Закон передбачає, що всі банки за письмовою заявою громадян України, які мають невиконані зобов'язання за кредитними договорами в іноземній валюті, зобов'язані протягом місяця провести реструктуризацію зобов'язання за кредитним договором за офіційним курсом НБУ на дату укладення кредитного договору без підвищення ставки кредиту, обмеження по сумі і незалежно від платіжної дисципліни позичальника.

За оцінками банкірів, прийняття цього закону спричинить негайні збитки банківської системи від курсової різниці до 100 млрд грн, чинитиме тиск на валютний ринок і може зіпсувати відносини України з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом.

У рамках нової програми з МВФ, Україна взяла на себе зобов'язання не втручатися у процес реструктуризації кредитів, який повинен відбуватися на добровільній договірній основі між банками та їх позичальниками. Меморандум з фондом передбачає, що президент України повинен ветувати такий закон у разі його прийняття.

З цієї ж причини з різкою критикою законопроекту виступали Міністерство фінансів і Національний банк, називаючи його вкрай популістським, що порушує норми соціальної справедливості та є руйнівним для банківської системи.

В якості альтернативи банкіри пропонують позичальникам скористатися чинним з 12 травня меморандумом між банками і позичальниками, який дозволяє громадянам конвертувати залишок валютного кредиту під заставу нерухомості до еквівалента 2,5 млн грн за курсом НБУ на 1 січня 2015 року (близько 158,5 тис. дол.), при цьому за кредитами для придбання соціального житла (квартира до 60 кв. м або житловий будинок до 120 кв. м) банки списують до 50% боргу.