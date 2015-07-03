Економіка України сповільнила падіння - Нацбанк

Реальний ВВП України у другому кварталі 2015 року, за оцінками Національного банку України, у порівнянні з першим кварталом майже не змінився після падіння на 5,3% в першому кварталі в порівнянні з четвертим кварталом 2014 року.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за червень, опублікованому на сайті регулятора.

Нацбанк нагадав, що падіння реального ВВП у першому кварталі 2015 року прискорилося до 17,2% в річному вираженні і 5,3% у порівнянні з попереднім кварталом за вирахуванням сезонного фактора.

«У другому кварталі 2015 року, за нашими оцінками, реальний ВВП порівняно з першим кварталом за вирахуванням сезонного фактора майже не змінився», - йдеться у звіті.

За оцінками НБУ, поступове відновлення економічного зростання порівняно з попередніми кварталами очікується тільки з третього кварталу, насамперед за рахунок чистого експорту та завантаження звільнених потужностей.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України погіршив прогноз падіння ВВП України у 2015 році до 9,5% з 7,5% і підвищив прогноз інфляції до 48% на кінець року з 30%, прогнозованих раніше.

У 2016 році НБУ, згідно з оновленими прогнозами, очікує зростання ВВП на 3% і уповільнення інфляції до 12% на кінець 2016 року.

Оновлений прогноз заснований на припущеннях про стійке перемир'я і поступове відновлення роботи підприємств Донецької та Луганської областей, реалізації отриманих у результаті девальвації переваг у ціновій конкурентоспроможності, збереженні співпраці з Міжнародним валютним фондом та проведенні реформ у фінансовій, бюджетній, енергетичній та загальноекономічної сферах разом з успішною реструктуризацією зовнішніх державних боргів.

Падіння ВВП України в першому кварталі 2015 року порівняно з першим кварталом 2014 року (у постійних цінах 2010 року), згідно з даними Державної служби статистики України, становило 17,2%.

Інфляція в Україні у травні 2015 року у річному вимірі сповільнилася до 58,4%.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України у 2015 році, згідно з якими падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції та розвитку, ВВП України у 2015 році впаде на 9%. Світовий банк прогнозує падіння ВВП країни цього року на 7,5%.