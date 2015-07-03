Держборг України цього року досягне 95% ВВП

В Україні державний і гарантований державою борг у 2015 році досягне 95% ВВП, йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за червень, опублікованому на сайті регулятора.

За оцінками НБУ, основне зростання держборгу вже сталося в першому кварталі за рахунок курсової переоцінки валютної складової.

Зовнішній державний і гарантований державою борг, за прогнозами НБУ, за підсумками року становитиме близько 62% ВВП.

Регулятор зазначає, що, крім бюджетного дефіциту, зростання державного боргу обумовлено фінансуванням дефіциту НАК «Нафтогаз України» (понад 3% ВВП), а також підтримкою Фонду гарантування вкладів фізосіб і банків.

За даними НБУ, у зв'язку зі значною питомою вагою витрат на обслуговування боргу на рівні 5,1% ВВП і обмеженнями граничного дефіциту держбюджету, фіскальна політика в 2015 році залишатиметься помірно жорсткою.

За оцінками регулятора, дефіцит загального сектора державного управління очікується на рівні близько 3,6% ВВП.

Також повідомляється, що зростання питомої ваги прибутку Національного банку, який перераховується до держбюджету (60,5 млрд грн, або 3,1% ВВП), істотно збільшує залежність показників бюджету від графіка його надходжень.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України в січні-травні скоротилася на 2,151 млрд дол., або на 3,08%, - до 67,661 млрд дол. на 31 травня 2015 року.

За вказаний період державний і гарантований державою борг у гривневому еквіваленті зріс на 323 млрд грн, або на 29,37%, - до 1,424 трлн грн.

У 2014 році державний і гарантований державою борг знизився на 4,53% - до 69,794 млрд дол. у валюті, а в гривневому еквіваленті зріс у 1,9 раза - до 1,101 трлн грн.