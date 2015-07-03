Мінфін нагадує депутатам: без прийняття сьогодні трьох законів МВФ і СБ не дадуть грошей

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав заступник міністра фінансів України Артем Шевальов.

Зокрема, за його словами, для отримання коштів від МВФ і Світового банку парламент має проголосувати за законопроект № 2029а, яким забороняється встановлювати тарифи на ЖКП нижче економічно обґрунтованого рівня, за законопроект № 2956, який передбачає обмеження дії мораторію на відчуження майна боржників «Нафтогазу», а також законопроект № 2045 про вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.

«Заради голосування за № 1558-1 (законопроект про реструктуризацію валютних кредитів за курсом на момент укладення кредитного договору - УНІАН) було відсунуто затверджений порядок денний і не проголосованими залишилися законопроекти № 2029а, 2956 і 2045а, які є попередніми червневими умовами для отримання другого траншу за програмою МВФ і бюджетних кредитних ліній Світового банку та пов'язаних з ними коштів. Таким чином, якщо ці закони не будуть прийняті у п'ятницю, то "мінус 3 млрд дол.", - написав Шевальов.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада прийняла закон № 1558-1 про реструктуризацію валютних кредитів за курсом на момент укладення кредитного договору, за який проголосували 229 народних депутатів при необхідних 226.

Закон передбачає, що всі банки за письмовою заявою громадян України, які мають невиконані зобов'язання за кредитними договорами в іноземній валюті, зобов'язані протягом місяця провести реструктуризацію зобов'язання за кредитним договором за офіційним курсом НБУ на дату укладення кредитного договору без підвищення ставки кредиту, обмеження по сумі і незалежно від платіжної дисципліни позичальника.