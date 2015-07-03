НБУ: реструктуризація валютних кредитів призведе до нових банкрутств банків

Прийнятий Верховною Радою закон про реструктуризацію валютних кредитів за курсом на момент укладення кредитного договору спричинить збитки для економіки країни на 95 млрд грн і нові банкрутства банків, повідомив член правління Національного банку України Віктор Новіков на брифінгу.

«Законопроект принесе збитки банківській системі близько 95 млрд грн, але це не просто втрати банків, а збитки для всієї економіки України. Цей закон, у разі його реалізації, завдасть шкоди всій системі й може призвести до того, що окремі банки будуть виведені до Фонду гарантування, що означає зростання витрат держбюджету на виплати гарантованих сум за вкладами населення», - сказав Новіков.

Також він зазначив, що, крім прямих витрат держави на компенсацію вкладникам, збитки понесуть великі вкладники та юридичні особи, включаючи держпідприємства, на користь яких компенсація через Фонд гарантування не виплачується, що призведе до скорочень і зростання безробіття.

Представник НБУ нагадав про меморандум між банками і позичальниками, який насамперед відстоює інтереси соціально незахищених верств населення, в той час як прийнятий учора закон поширюється на будь-якого позичальника, незалежно від його фінансового стану та суми кредиту.

За словами присутньої на брифінгу керівника найбільшого об'єднання банкірів – виконавчого директора Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олени Коробкової, банківська система вважає прийнятий закон 1558-1 «диверсією проти всього українського народу». «Якщо ми спочатку починали із законопроекту, який стосувався лише соціального житла, зараз це стосується абсолютно всіх валютних позичальників. Чому на одну чашу терезів ми ставимо інтереси 240 тисяч валютних позичальників, а на другу – 46 мільйонів вкладників?», - сказала вона.

Коробкова підкреслила, що, крім збитків банківської системи на 100 млрд грн разово й ще до 2 млрд грн щорічно в подальшому, реалізація закону призведе до стрімкої девальвації гривні. «У нас буде курс 40-50, тому що якщо банки вийдуть на міжбанк із тим, щоб придбати 6 млрд дол., то цей попит буде неможливо задовольнити, і буде шалений злет курсу, що позначиться на кожному громадянині України - знову буде знецінення зарплат, зростання вартості всіх продуктів. Кому ми зробимо гірше, не зрозуміло», - додала вона.

Також представник НАБУ нагадала, що прийнятий закон порушує умови угоди України з Міжнародним валютним фондом і норми соціальної справедливості, оскільки позичальники, які отримували кредити в гривнях за вищими ставками, опинилися в менш вигідних умовах.

«Ми проводили аналітику серед банків, і якщо говорити про соціально незахищені верстви населення, то із 70 тисяч осіб – власників валютної іпотеки 40% є власниками соціального житла. Банки готові вирішувати проблеми соціального житла - цих 40%. У банках є велика кількість програм реструктуризації», - сказала вона й зазначила, що багато з мітингувальників на кредитному майдані мають по декілька квартир, у зв'язку з чим банкіри пропонували їм продати одну з квартир і закрити кредит, але такий варіант не влаштував.

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Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада прийняла закон №1558-1 про реструктуризацію валютних кредитів за курсом на момент укладення кредитного договору, за який проголосували 229 народних депутатів за необхідних 226.

Закон передбачає, що всі банки за письмовою заявою громадян України, які мають невиконані зобов'язання за кредитними договорами в іноземній валюті, зобов'язані протягом місяця провести реструктуризацію зобов'язання за кредитним договором за офіційним курсом НБУ на дату укладення кредитного договору без підвищення ставки кредиту, обмеження по сумі і незалежно від платіжної дисципліни позичальника.

За оцінками банкірів, прийняття цього закону спричинить негайні збитки банківської системи від курсової різниці до 100 млрд грн, чинитиме тиск на валютний ринок і може зіпсувати відносини України з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом.

У рамках нової програми з МВФ, Україна взяла на себе зобов'язання не втручатися у процес реструктуризації кредитів, який повинен відбуватися на добровільній договірній основі між банками та їх позичальниками. Меморандум з фондом передбачає, що президент України повинен ветувати такий закон у разі його прийняття.

З цієї ж причини з різкою критикою законопроекту виступали Міністерство фінансів і Національний банк, називаючи його вкрай популістським, що порушує норми соціальної справедливості та є руйнівним для банківської системи.

В якості альтернативи банкіри пропонують позичальникам скористатися чинним з 12 травня меморандумом між банками і позичальниками, який дозволяє громадянам конвертувати залишок валютного кредиту під заставу нерухомості до еквівалента 2,5 млн грн за курсом НБУ на 1 січня 2015 року (близько 158,5 тис. дол.), при цьому за кредитами для придбання соціального житла (квартира до 60 кв. м або житловий будинок до 120 кв. м) банки списують до 50% боргу.