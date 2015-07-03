Абромавичус попередив про загрозу втрати грошей МВФ через скандальний закон про валютні кредити

Ухвалений Верховною Радою у третьому читанні закон про реструктуризацію валютних кредитів, який дозволяє громадянам вимагати від банків конвертації своїх позик за курсом, що діяв на момент укладення кредитного договору, суперечить зобов'язанням України перед ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом.

Про це заявив на брифінгу в уряді міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

«Закон про реструктуризацію боргів у валюті - чистої води популізм. Не можна таке допускати. Закон суперечить нашим зобов'язанням перед МВФ», - сказав міністр.

При цьому він висловив думку, що якщо закон набере чинності, то Україна може втратити другий кредитний транш від МВФ. «Наступного траншу, який має також стабілізувати ситуацію в країні, ми можемо не дочекатися», - зазначив очільник Мінекономрозвитку.

Він наголосив, що завданням уряду було стабілізувати макроекономічну ситуацію. «Нацбанк розчистив банківський сектор. А те, що проголосували вчора, ставить усі зроблені зусилля під сумнів. Є висока ймовірність того, що, якщо такі закони ухвалюватимуться і далі, то це призведе до дестабілізації ситуації», - наголосив Абромавичус.

Читайте такожНардепи хочуть відкликати свої голоси за закон про реструктуризацію валютних кредитівЯк повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада у третьому читанні ухвалила законопроект № 1558-1, за який проголосували 229 народних депутатів за необхідних 226.

На голосуванні за документ наполягали всі фракції парламенту, включаючи Опозиційний блок і фракції Радикальної партії і «Самопомочі», які раніше залишили залу на знак протесту проти голосування за антикорупційні законопроекти.

При цьому парламент зміг ухвалити цей закон лише з другої спроби, за першого голосування за законопроект - у цілому - його підтримали 225 депутатів.

У першому читанні законопроект було розглянуто Верховною Радою 9 квітня. Тоді парламентарі підтримали законопроект. Він, зокрема, передбачав, що всі банки за письмовою заявою громадян України, які мають невиконані зобов'язання за кредитними договорами в іноземній валюті, зобов'язані протягом місяця провести реструктуризацію зобов'язання за кредитним договором за офіційним курсом НБУ на дату укладання кредитного договору. При цьому за реструктуризації дозволялося списувати курсову різницю на збитки банків і не підвищувати відсоткову ставку за користування кредитом.

Міністерство фінансів і Національний банк виступали різко проти законопроекту і називали його вкрай небезпечним для банківської системи країни, оскільки у разі реалізації зазначених положень законопроекту банківська система втратить здатність дотримуватися обов'язкових нормативів капіталу, що призведе до необхідності негайної капіталізації банків, у тому числі державою, через рефінансування.

Як вважає міністр фінансів України Наталія Яресько, ухвалений закон є «популізмом і викликом справедливості».