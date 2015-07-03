Доходи зведеного бюджету за перше півріччя зросли на 66 мільярдів

Згідно з повідомленням, з урахуванням переказів згідно із Бюджетним кодексом України, доходи державного бюджету за вказаний період становили 219,4 млрд грн, до місцевих бюджетів надійшло 44,6 млрд грн, надходження до загального фонду держбюджету становили 219,3 млрд грн, що забезпечило виконання індикативних показників Міністерства фінансів на 106%.

В розрізі основних платежів у першому півріччі 2015 року приріст до відповідного періоду 2014 року забезпечено з податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів - на 41,6%, ПДВ з вироблених на території України товарів (робіт, послуг) - на 23,3%, акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - на 34,8%, ввізного мита - у 3,3 раза, акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів - в 8,4 раза, рентної плати за користування надрами - на 59,6%, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності - на 45,3%, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету, - в 2,4 раза.

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З початку року платникам податків на рахунки відшкодовано 26,7 млрд грн ПДВ.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за перше півріччя становили 86,5 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з держбюджетом на 2015 рік, доходи, сформовані за рахунок податкових надходжень, мають становити 365,6 млрд грн, що вище за фактичні показники податкових надходжень у 2014 році.

Більш як третину податкових надходжень має забезпечити податок на додану вартість – 157,8 млрд грн при обсязі запланованого до відшкодування ПДВ 56,1 млрд грн. Загальний обсяг зборів акцизного податку для товарів, вироблених в Україні та ввезених на територію України, запланований на рівні 60 млрд грн. Обсяг експортних і імпортних мит становить 31,7 млрд грн.

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Неподаткові доходи держбюджету становитимуть близько 100,5 млрд грн і будуть сформовані, у першу чергу, за рахунок переказів Національного банку (65,4 млрд грн), участі держави в управлінні підприємств (4,6 млрд грн) і адміністративних платежів (4,1 млрд грн).

Близько 1,5 млрд грн мають становити конфісковані кошти та кошти від реалізації майна, отриманого з використанням корупційних схем.