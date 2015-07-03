Українці взяли валютних кредитів майже на $6 мільярдів

Обсяг іпотечних кредитів у валюті станом на 3 червня становить 3,28 млрд дол.

Така інформація міститься в інфографіці на сторінці Національного банку України в соціальній мережі Facebook.

За даними НБУ, загальний обсяг валютних кредитів станом на 3 червня становить 5,86 млрд дол. При цьому регулятор зазначає, що при конвертації валютних кредитів за курсом 5,05 грн/дол. збитки банківської системи становитимуть близько 100 млрд грн, за курсом 8,0 грн/дол. 77 млрд грн.

Поки в УКМЦ триває прес-брифінг щодо валютних кредитів, ми підготували для вас невеличку інфографіку Posted by Національний банк України on 3 липня 2015 р.

За інформацією Нацбанку, збитки, які отримають банки в разі примусової конвертації за курсом 5,05 грн/дол., перевищать 5% ВВП. При цьому НБУ зазначає, що збитки банківської системи на 1 червня становили 73,2 млрд грн, тоді як витрати України на оборону й правоохоронні органи в 2015 році досягають 90 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада ухвалила закон №1558-1 про реструктуризацію валютних кредитів за курсом на момент укладення кредитного договору, за який проголосували 229 народних депутатів при необхідних 226.

Закон передбачає, що всі банки за письмовою заявою громадян України, які мають невиконані зобов'язання за кредитними договорами в іноземній валюті, зобов'язані протягом місяця провести реструктуризацію зобов'язання за кредитним договором за офіційним курсом НБУ на дату укладення кредитного договору без підвищення ставки кредиту, обмеження по сумі та незалежно від платіжної дисципліни позичальника.

Читайте такожАбромавичус попередив про загрозу втрати грошей МВФ через скандальний закон про валютні кредитиУ рамках нової програми з МВФ Україна взяла на себе зобов'язання не втручатися в процес реструктуризації кредитів, який повинен відбуватися на добровільній договірній основі між банками та їх позичальниками. Меморандум із фондом передбачає, що президент України повинен ветувати такий закон у разі його прийняття.

Чинний із 12 травня меморандум між банками та позичальниками дозволяє громадянам конвертувати залишок валютного кредиту під заставу нерухомості до еквівалента 2,5 млн грн за курсом НБУ на 1 січня 2015 року (близько 158,5 тис. дол.), при цьому за кредитами для придбання соціального житла (квартира до 60 кв. м або житловий будинок до 120 кв. м) банки списують до 50% боргу.