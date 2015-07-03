Гривня на міжбанку тримається трохи нижче 21 за долар

У п'ятницю, 3 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,99/21,03 грн/дол.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,2790/23,3180 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3760/0,3770 грн/рубль.

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