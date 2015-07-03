У Абромавичуса хочуть переглянути прогнози розвитку економіки України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України має намір переглянути прогнози розвитку економіки країни до кінця року і на підставі нових, переглянутих показників буде розраховувати подальші економічні очікування, заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів очільник Мінекономрозвитку Айварас Абромавичус.

«Ми зараз обговорюємо макропоказники на наступний рік і три наступні роки, і зараз нам треба зрозуміти, яка база буде з цього року. Та база, яка була оприлюднена раніше, вона має змінитися. Найближчим часом ми оприлюднимо цифри. Але ті показники, які ми прогнозували спочатку, вони не враховували всю складність ситуації у частині військових дій. І ви вже бачите прогнози Нацбанку, прогнози Світового банку та МВФ, думаю, порядок цифр буде досить непростим», - сказав міністр.

При цьому він підкреслив, що війна залишається ключовим чинником погіршення економічного стану в країні. «Якщо ситуація на фронті не буде погіршуватися, то економічно погані показники будуть вже позаду», - зазначив Абромавичус.

Крім того, він звернув увагу, що, незважаючи на невизначеність у зв'язку з війною, інвестори не залишають Україну без уваги. «Я багато спілкуюся з бізнесом. Багато приходять і розглядають можливості для інвестування», - сказав міністр, зазначивши, що уряд веде активні переговори з найбільшими світовими компаніями, якими готові інвестувати в портову інфраструктуру України, сферу телекомунікацій і банківський сектор.

Читайте такожАбромавичус попередив про загрозу втрати грошей МВФ через скандальний закон про валютні кредитиЯк повідомляв УНІАН, за даними Держстату, падіння ВВП України у першому кварталі 2015 року порівняно з першим кварталом 2014 року (у постійних цінах 2010 року) становило 17,2%. При цьому інфляція у травні в річному вимірі сповільнилася до 58,4%.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України у 2015 році, згідно з якими падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% (за песимістичним сценарієм) до 5,5% (за оптимістичним).

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції та розвитку, ВВП України у 2015 році впаде на 9%. Світовий банк прогнозує падіння ВВП країни цього року на 7,5%.