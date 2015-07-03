ЄБРР готовий надати Україні $1 мільярд за умови проведення реформ

Але це станеться лише за умови реалізації владою реформ, повідомляє Reuters з посиланням на слова глави ЄБРР Суми Чакрабарті.

ЄБРР інвестував рекордні $1,2 мільярда в українські проекти в 2014 році, але в цьому році вклав тільки $100 мільйонів, прагнучи переконатися у прогресі реформ.

"Ми націлені на (інвестування) приблизно $1 мільярда... але це повністю залежить від реалізації реформ, тому може бути і менше", - сказав президент ЄБРР.

За його словами, кредити та інвестиції банку можуть піти в сектори, які вимагають особливої уваги: енергетичний, банківський і судовий.

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ЄБРР разом з іншими міжнародними фінансовими організаціями зустрінеться з представниками українського міністерства енергетики, щоб обговорити кредитування поставок газу.

"Дискусії на наступному тижні будуть мати вирішальне значення. Ми також повинні виробити пов'язані з цим реформи", - сказав Чакрабарті.

За його словами, якщо Україна виконає необхідні завдання, основна частина запланованого $1 мільярда піде в енергетичний сектор.

У той же час, уряд досі не виконав обіцянку розділити Нафтогаз на окремі підприємства, які керуватимуть видобутком, продажем і транспортуванням палива.

Реформуючи банківський сектор, Україна за останні 18 місяців закрила понад 50 банків, скоротивши загальну кількість установ до 114.

Чакрабарті сказав, що для України це "досі надто багато банків, деякі з яких, на наш погляд, є особистими скарбничками олігархів".

На думку президента ЄБРР, для української економіки достатньо не більше 50 банків.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейський банк реконструкції і розвитку готовий надати підтримку Україні в організації поставок газу з Євросоюзу і в питаннях приватизації держмайна.