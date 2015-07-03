Нацбанк сподівається поліпшити платіжний баланс України за рахунок кредитів і перенесення виплати боргу

Національний банк України поліпшив прогноз профіциту зведеного платіжного балансу за підсумками 2015 року до 2,2 млрд дол. з 2 млрд дол., прогнозованих раніше.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за червень, опублікованому на сайті регулятора.

Згідно зі звітом, цього року надходження від МВФ становитимуть 9,9 млрд дол., що забезпечить зростання міжнародних резервів до 18,2 млрд дол., або до рівня 3,7 місяця імпорту майбутнього періоду.

Одночасно НБУ погіршив прогноз дефіциту поточного рахунку платіжного балансу до 1,4 млрд дол., або 1,5% ВВП, з дефіциту 1,1 млрд дол., прогнозованого раніше, у зв'язку зі зниженням прогнозу цін на сировинні товари на світових товарних ринках і повільним відновленням виробничих потужностей та інфраструктури на сході України.

Нацбанк прогнозує повернення до профіциту фінансового рахунку платіжного балансу в 2015 році до 3,6 млрд дол. за рахунок отримання офіційного фінансування на 2,5 млрд дол. у вигляді кредитів, макрофінансової допомоги та коштів від розміщення облігацій під гарантії США, а також за рахунок відстрочки виплат по єврооблігаціях на 5,3 млрд дол.

Читайте такожДержборг України цього року досягне 95% ВВПУ 2016 році НБУ очікує подальшого формування профіциту зведеного платіжного балансу на рівні 1,4 млрд дол. Надходження від МВФ у наступному році, за інформацією регулятора, становитимуть 2,5 млрд дол., що забезпечить зростання резервів до 22,1 млрд дол., або рівня 4,3 місяця імпорту.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у квітні прогнозував профіцит платіжного балансу України за підсумками 2015 року на рівні 2 млрд дол.

Платіжний баланс України у січні-травні 2015 року зведено з дефіцитом 1,789 млрд дол., що майже удвічі менше дефіциту на рівні 3,496 млрд дол. за аналогічний період 2014 року.

За підсумками 2014 року платіжний баланс України був зведений з дефіцитом 13,307 млрд дол. проти профіциту в 2,023 млрд дол. за підсумками попереднього року.