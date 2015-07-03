Ситуацію у Греції обговорять у Європарламенті з Туском та Юнкером
21:02, 03 липня 2015Фінанси
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Греції не вистачає коштів на фінансування своїх зовнішніх і внутрішніх зобов'язань, а партнери по ЄС вимагають нових жорстких реформ в обмін на кредити.
REUTERS
Депутати Європарламенту (ЄП) в рамках пленарної сесії в Страсбурзі проведуть 7 липня дебати щодо грецької кризи спільно з головами Європейської ради та Єврокомісії Дональдом Туском і Жан-Клодом Юнкером.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу ЄП.
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Греції не вистачає коштів на фінансування своїх зовнішніх і внутрішніх зобов'язань, а партнери по ЄС вимагають нових жорстких реформ в обмін на кредити. Прем'єр Греції Алексіс Ципрас призначив на 5 липня референдум за пропозиціями європейських кредиторів і закликав виборців від цих пропозицій відмовитися.
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