Яресько: Рада поставила під загрозу отримання Україною фінансування обсягом $3 мільярди

Про це зазначила міністр фінансів України Наталія Яресько на своїй сторінці у Facebook.

«На цьому тижні наша країна могла виконати умови, необхідні для подальшого прогресу у співробітництві з МВФ та Світовим банком. Натомість, жоден з чотирьох проектів законів, необхідних для цього прогресу, не було прийнято», - написала Яресько.

Зокрема, для продовження співробітництва з МВФ Україна має ухвалити законопроекти: №2045-а, щодо системи гарантування вкладів фізичних осіб, що значно посилить захист вкладів громадян України; № 2956, щодо механізмів впливу на підприємства-боржники Нафтогазу України, що має посилити дисципліну юридичних осіб у сплаті заборгованості за спожиті енергетичні ресурси; № 2873, щодо уточнення підслідності Національного антикорупційного бюро. А також проект закону, що необхідні для розблокування фінансування з боку Світового банку - проект закону №2029-а, щодо регулювання в сфері комунальних послуг.

Читайте такожНацбанк сподівається поліпшити платіжний баланс України за рахунок кредитів і перенесення виплати боргу

«Таким чином, отримання Україною фінансової підтримки обсягом $3 млрд (1,7 млрд - у вигляді нового траншу МВФ, та 1,3 млрд - у вигляді фінансування по двом різним програмам Світового банку), що так необхідна нашій країні, опинилося під загрозою», - йдеться в повідомленні.

Наталія Яресько закликала народних депутатів «зробити ухвалення цих проектів законів найпершим пріорітетом наступного пленарного тижня». За її словами, наразі не можна «нехтувати фінансовою підтримкою, якої так потребує український народ за часів важкої економічної кризи».

Ось і добіг кінця ще один робочий тиждень. На цьому тижні наша країна могла виконати умови, необхідні для подальшого про... Posted by Наталія Енн Яресько / Natalie Ann Jaresko on Friday, July 3, 2015

Як повідомляв УНІАН, раніше Наталія Яресько назвала ухвалення Верховною Радою законопроекту про реструктуризацію валютних кредитів «викликом справедливості в Україні». Потенційні втрати банківської системи України від такого кроку складуть 95 млрд гривень. Це більше, ніж буде витрачено на оборону та правоохоронну діяльність у 2015 році.