Bloomberg: Найбільші російські банки скорочують персонал через санкції ЄС

Найбільші російські банки «Сбербанк России», «БТБ» і «Альфа-банк» продовжують скорочувати персонал своїх європейських відділень через вплив санкцій, повідомляє агентство Bloomberg.

За даними агентства, найбільший банк Росії - «Сбербанк» скоротить сім осіб у лондонському офісі, довівши загальну кількість персоналу до 40.

Читайте такожПутін на засіданні Радбезу: Росії не варто розраховувати на зміну "недружнього курсу" Заходу

Група «ВТБ», другий за величиною кредитор Росії, пише Bloomberg, продовжує скорочувати персонал у Лондоні після звільнення 55 людей у Європі торік. На початок 2015 року західний персонал банку становив 425 осіб.

Крім того, за даними агентства, скорочення пройдуть і в фінансових установах, які не потрапили під санкції. Зокрема, «Альфа-банк» також планує скоротити штат свого відділення в Лондоні.

Агентство зазначає, що західні банки прагнуть обмежити свою співпрацю з російськими банками, оскільки санкції ускладнюють роботу.

Читайте такожШульц: ЄС продовжить санкції проти Росії до повного виконання мінських угод

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через такі дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія й багато інших країн ввели санкції проти РФ.

17 липня постійні представники країн ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії до 31 січня наступного року.