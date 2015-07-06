Євросоюз скликає екстрений саміт на тлі підсумків референдуму в Греції

Канцлер ФРН Ангела Меркель і французький президент Франсуа Олланд в ході телефонної розмови домовилися провести позачерговий, екстрений саміт єврозони, що пов'язано з негативними результатами референдуму в Греції, передає Reuters з посиланням на прес-службу Меркель.

Крім того, глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер проведе 6 липня конференцію з головою Євроради Дональдом Туском.

Читайте такожЗа остаточними даними, 61,31% греків висловилися проти умов угоди з кредиторамиЯк повідомлялося, на проведеному в неділю, 6 липня, референдумі Греція відповіла "ні" новим заходам економії, необхідним для отримання додаткової фінансової допомоги від групи міжнародних кредиторів. Результат референдуму може коштувати Афінам місця в єврозоні. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас заявив, що уряд країни відновить переговори з кредиторами у понеділок, 6 липня.

Президент Єврогрупи Єрун Дейсселблум у своїй заяві зазначив, що проміжні результати референдуму в Греції сумні для майбутнього країни.

Аналітики вважають, що вихід Греції з єврозони є зараз найбільш вірогідним сценарієм розвитку подій.