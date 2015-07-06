У Росії ринок кредитування скоротився більш ніж удвічі

У Росії пожвавлення на ринку роздрібного кредитування, яке спостерігалося з лютого по квітень, виявилося недовгим, пишуть "Известия".

У травні кількість позик, виданих банками населенню, скоротилася більш ніж у два рази (на 54%) порівняно з попереднім місяцем, тоді як у травні минулого року зниження становило лише 10%. Про це свідчить аналіз бази даних Об'єднаного кредитного бюро.

Читайте такожКудрін: частка російської економіки у світовій скоротилася до історичного мінімумуСильніше всіх просів сегмент кредитів готівкою — зниження порівняно з квітнем становило 63%. Кількість виданих іпотечних кредитів знизилася на 20%, кредитних карток — на 17%.

Начальник управління роздрібного кредитування «Трійка-Д Банк» Гульнара Фаттахетдінова зазначила, що кредити готівкою, кредитні картки розраховані на масового споживача, який найсильніше постраждав від кризових явищ.

"Тому на тлі зниження реальних доходів населення і посилення вимог до позичальників спостерігається закономірне скорочення видачі цих кредитних продуктів. На скорочення іпотеки вплинув інший набір факторів. Це - довгостроковий вид кредитування, а число потенційних позичальників, впевнених в тому, що вони зможуть обслуговувати такий кредит протягом тривалого періоду, скорочується", - розповіла вона.

Як підкреслює експерт з банківських рейтингів RAEX («Експерт РА») Анастасія Лічагина, скорочення видачі кредитів за січень було настільки значним (наприклад, загальний обсяг видачі іпотечних кредитів за місяць скоротився на 96%), що навіть пожвавлення в наступні місяці не дозволило б наблизитися до рівня видач кінця 2014 року.