Міністр фінансів Греції подав у відставку

Міністр фінансів Греції Янніс Варуфакіс оголосив у понеділок, 6 липня, після референдуму щодо умов кредиторів, що пройшов у неділю, про свою відставку, передає ПРАЙМ.

На недільному референдумі в Греції понад 61% опитаних сказали "ні" вимогам європейських кредиторів, близько 39% погодилися на ці вимоги. Уряд Греції оголосив, що референдум став перемогою демократії. Глава Єврогрупи Єрун Дейссельблум назвав підсумки референдуму "дуже сумними" для майбутнього країни.

Читайте такожЄвросоюз скликає екстрений саміт на тлі підсумків референдуму в Греції"Незабаром після оголошення результатів референдуму мені стало відомо, що учасники Єврогрупи і інші партнери вважали, що моя відсутність на переговорах допомогла б досягти угоди. З цієї причини я йду з Мінфіну", - йдеться в заяві Варуфакіса.