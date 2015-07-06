Малайзійська валюта обвалилася до 16-річного мінімуму через скандал в країні

Курс малайзійської валюти опустився на 0,8% і склав 3,807 рингіта за $1. Це - найнижчий показник за останні 16 років — з травня 1999 року, передає «Газета.Ru».

На думку експертів, національна валюта істотно дешевшає через політичного скандалу в країні.

Читайте такожМалайзія виступає за скликання трибуналу під егідою ООН у справі про катастрофу Боїнга в УкраїніРаніше The Wall Street Journal писала, що на банківські рахунки прем'єр-міністра Малайзії Наджіба Разака було переведено близько $700 млн з державного фонду. Але у фонді спростували дану інформацію.

Пізніше Разак заявив про можливу подачу позову щодо видання через публікацію матеріалу. За інформацією джерел, позов може бути поданий в суд 7 липня.