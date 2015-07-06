Фінансисти попереджають про загрозу колапсу банківської системи Греції
Мільйони греків можуть втратити заощадження, компанії збанкрутують, в країні можуть катастрофічно скоротитися запаси продовольства і медикаментів.
Курс євро до ієни та долара на світових фондових біржах упав після оголошення попередніх результатів референдуму в Греції.
За словами фінансистів, передає Російська служба ВВС, грецькі банки знаходяться в небезпечній близькості до колапсу.
Якщо це відбудеться, мільйони греків втратять заощадження, компанії збанкрутують, в країні можуть катастрофічно скоротитися запаси продовольства і медикаментів.
Як зазначають аналітики, банкам у Греції необхідний надійний кредитор, однак Європейський Центральний банк не може взяти на себе цю функцію знову.
Читайте такожМіністр фінансів Греції подав у відставку - ЗМІЄвропейська комісія, яка разом із МВФ і ЄЦБ входить до трійки головних міжнародних кредиторів Греції, вимагала від Афін збільшення податків і скорочення соціальних допомог для того, щоб вони змогли виконати свої боргові зобов'язання.
У неділю греки більшістю голосів відкинули пропозиції міжнародних кредиторів про надання екстреної позики.
Поза тим, багато європейських політиків вважають, що двері для переговорів з Афінами, як і раніше, відкриті.