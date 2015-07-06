Росія готується до тривалого протистояння з Заходом - ЗМІ

Росія буде готуватися до тривалого протистояння з Заходом, для чого проаналізує всі потенційні ризики в економіці, фінансовій та інформаційній сферах, заявив Володимир Путін на розширеному засіданні Ради безпеки, пишуть "Ведомости".

Крім того, за його словами, готуються зміни до стратегії національної безпеки, зовнішньої політики та інші документи, щоб мінімізувати залежність від Заходу і виключити «вразливі місця» для міжнародних санкцій. «Розраховувати на зміну недружнього курсу з боку деяких наших геополітичних опонентів у найближчому майбутньому не доводиться», – констатував Путін.

Читайте такожКлючові галузі російської економіки падають рекордними темпамиРадбез ухвалив рішення підготувати стратегію економічної безпеки до 2030 р., повідомив після засідання його секретар Микола Патрушев. Він підкреслив, що крім загальних заходів у відповідь на санкції, націлені на зміну «того керівництва країни, яке у нас є зараз», вирішено розробити заходи проти окремих країн або груп країн». В якості прикладу він назвав можливість скасування «сприятливих умов» в торгівлі лісом для Фінляндії, яка не пустила декількох російських парламентаріїв на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ. Рішення про введення подібних обмежень будуть прийматися окремо, додав секретар Радбезу.

Якщо в минулому році, коли Росія вводила санкції у відповідь, не було відчуття, що цей тренд довгостроковий, то зараз і Заходу, і Росії ясно, що це надовго і «прагнення щось змінювати не спостерігається», - говорить голова Ради із зовнішньої і оборонної політики Федір Лук'янов. Тому ексцеси, подібні події з депутатами, будуть тільки частішати і Росія дає зрозуміти, що «буде відповідь, причому не тільки символічна, але і матеріальна», підкреслює Лук'янов.

Тим не менш, Дмитро Данилов з Інституту Європи РАН вважає, що Москві не можна мотивувати довгострокові стратегічні рішення «сьогоднішньою тактичною кризовою грою». Переглянути на папері стратегічні документи просто, але на ділі замінити європейський напрям іншим важко, оскільки він залишається критично важливим для Росії з точки зору модернізаційного майбутнього, підкреслює експерт. Росія повинна оцінювати, як санкції будуть працювати на довгострокові стратегічні інтереси, каже Данилов: «Те, що вони нас тільки зміцнять і ми станемо сильнішими, – це блеф і міф. Догляд в цю сторону значно б'є по російським інтересам».

Частина російської еліти готова до такого сценарію і налаштовує президента на те, щоб визнати, що з Заходом домовитися не виходить, і почати відповідати «по повній, а то і з випередженням», але поки Путін не готовий до такого сценарію, вважає директор Фонду національної енергетичної безпеки Костянтин Сімонов: «Не випадково про деревину в публічне поле вкинув Патрушев – а він чітко відстоює точку зору умовних силовиків і прихильників «окопного мислення». Набір інструментів у Росії невеликий – вона цікава Заходу як ринок збуту і постачальник сировинних товарів, нагадує експерт, найсильніший аргумент у Москви – загроза перекрити нафту і газ, але сировинний шантаж ризикований: Росія не знайде швидких маркетингових альтернатив і позбудеться джерел надходження засобів до існування. «Навіть проти Фінляндії це вийде нам боком. Істерична реакція призведе до того, що Фінляндія вступить в НАТО, і нам легше від цього точно не буде», – резюмує Сімонов.