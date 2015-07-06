Надходження до місцевих бюджетів за півроку зросли більш ніж на третину

За січень-червень 2015 року до загального фонду місцевих бюджетів, без урахування трансфертів, надійшло 44,6 млрд грн, що на 12,2 млрд грн, або на 37,7% більше за показник аналогічного періоду минулого року (у порівняльних умовах і без урахування територій, непідконтрольних владі).

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, в тому числі надходження податку на доходи фізичних осіб зросли на 16,2% - до 23,555 млрд грн, плати за землю – на 25,9%, до 6,639 млрд грн.

Також повідомляється, що на 1 липня 2015 року місцеві бюджети отримали 77,732 млрд грн трансфертів, що становить 94,7% від планових призначень на цей період.

Читайте такожДоходи зведеного бюджету за перше півріччя зросли на 66 мільярдівЯк повідомляв УНІАН, за січень-травень 2015 року до загального фонду місцевих бюджетів, без урахування трансфертів, надійшло 37 млрд грн, що на 10 млрд грн, або на 36,8%, більше за показник аналогічного періоду минулого року.

У рамках змін до Бюджетного кодексу, які діють з початку цього року, в Україні запроваджується нова система міжбюджетних відносин, за якої уряд дає більший ресурс місцевим бюджетам, але водночас збільшує їх відповідальність за видатками.

Зокрема, місцеві бюджети отримали 10% податку на прибуток підприємств, 100% державного мита, 100% плати за надання адміністративних послуг, 80% екологічного податку, акцизний податок, 25% плати за надра, податок на майно, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори, інші податки.