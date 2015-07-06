Гривня на міжбанку різко впала майже на 50 копійок

У понеділок, 6 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 21,20/21,50.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

Читайте такожУкраїнці в червні продали банкам у 5 разів більше валюти, ніж купилиЗа інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встрановилися на рівні 23,48/ 23,82, до російського рубля – на рівні 0,375/0,38.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 11:30 установився на рівні 21,4894 грн/дол., на цей час укладено 8 угод на суму 3,64 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 3 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 20,99/21,03.