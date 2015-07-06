Європейський центробанк не реструктуризуватиме борг Греції
Раніше повідомлялося, що грецький уряд може випустити квазівалюту, тобто спеціальні боргові розписки IOU
Голова Банку Франції Крістіан Нойєр заявив про те, що борг Греції перед Європейським центробанком не може бути реструктуризований, передає «Газета.Ru» з посиланням на Reuters.
За його словами, це не відповідає установчим договорам єврозони. «Грецький борг — це борг перед єврозоною. Він не може бути змінений за своєю природою», — зазначив Нойєр.
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Він відмовився від подальших коментарів щодо боргу Греції, оскільки ніякого рішення з даного питання грецький уряд і кредитори ще не прийняли.
Раніше повідомлялося, що грецький уряд може випустити квазівалюту, тобто спеціальні боргові розписки IOU (від англ. «I Owe You» — «Я винен тобі»).