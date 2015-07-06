Європейський центробанк не реструктуризуватиме борг Греції

Голова Банку Франції Крістіан Нойєр заявив про те, що борг Греції перед Європейським центробанком не може бути реструктуризований, передає «Газета.Ru» з посиланням на Reuters.

За його словами, це не відповідає установчим договорам єврозони. «Грецький борг — це борг перед єврозоною. Він не може бути змінений за своєю природою», — зазначив Нойєр.

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Він відмовився від подальших коментарів щодо боргу Греції, оскільки ніякого рішення з даного питання грецький уряд і кредитори ще не прийняли.

Раніше повідомлялося, що грецький уряд може випустити квазівалюту, тобто спеціальні боргові розписки IOU (від англ. «I Owe You» — «Я винен тобі»).